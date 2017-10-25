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В Кузбассе бензовоз застрял в реке Кия

В Кузбассе бензовоз застрял в реке Кия

Грузовик вытаскивали из реки около четырёх часов.

24 октября в Тисульском районе бензовоз застрял в реке Кия. Для того, чтобы вернуть грузовик на берег, привлекались спасатели.

«На месте специалисты выяснили, что бензовоз застрял на глубине около двух метров. К извлечению грузовика из реки применили трелевочный трактор. К работам приступили в 14:45. В 18:47 бензовоз уже доставили на берег», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

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Пресс-секреталь главы администрации района Михаил Волков пояснил онлайн-журналу, что мост, рядом с которым застрял грузовик, находится в аварийном состоянии. На объекте ведутся ремонтные работы.

«Движение для грузовых автомобилей по мосту сейчас закрыто. Для них был приготовлен брод. Однако из-за дождей уровень воды в реке вырос. Поэтому водителям таких машин предложили покупать пропуска, чтобы проехать через мост. По всей видимости, этот автомобилист всё-таки решил попробовать преодолеть реку вброд», – сказал собедесеник издания.

Он добавил, что этот мост «не находится на содержании района».

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.

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