В Кузбассе более 1 000 дорожников очищают трассы от снега

В Кузбассе из-за обильных снегопадов дорожники ведут усиленную борьбу с осадками. В настоящее время трассы в регионе от снега очищают более 1000 человек и 800 единиц спецтехники.

«Кроме расчистки и вывоза снега с областных и муниципальных дорог, пешеходных дорожек и площадок остановочных павильонов, продолжается отсыпка проблемных участков противогололёдными материалами. Жилищники также активно чистят от снега дворы и кровли многоквартирных домов», — рассказали в пресс-службе департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области.

Специалисты следят за тем, чтобы основные трассы в регионе были чистыми и обработанными от гололёда. Особенного интенсивно дорожники следят за чистотой дорог в ночное время.

Напомним, в Кузбассе организованы «горячие линии», по которым местные жители могут сообщить об участках на дорогах, на которые специалистам следует обратить внимание. О о скользких областных трасс можно сообщать в центр управления Дирекции автодорог Кузбасса по телефону (8-384-2) 36-81-83. А в Кемерове по телефонам: 8 (3842) 67-00-00 (МБУ «Кемдор») и 8 (3842) 31-23-32 (МБУ «Жилкомцентр»).