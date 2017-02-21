В Кузбассе более 50% мясной продукции не соответствует составу, указанному на этикетке

В 2016 году эксперты проверили 185 проб мясных изделий на соответствие ДНК с указанным на этикетке составом.

В рамках мониторинга качества продукции специалисты территориального управления Россельхознадзора по Республикам Хакасии, Тыве и Кемеровской области в 2016 году отобрали для проверки 337 проб мясной и молочной продукции. Колбасы и молочные изделия направили на изучение в ФГБУ «Кемеровская МВЛ». В лабораторных условиях эксперты провели 832 вида исследования и установили, что 96 проб (52% от общего количества) из 185 изучаемых мясных изделий не соответствует составу, указанному на упаковке. В копчёных и варёных колбасах выявлено 35% ДНК сои и 33% ДНК курицы.

Также специалисты изучили 111 проб молочной продукции. Оказалось, что 31 образец, в том числе шесть видов сливочного масла, четыре вида сметаны и шесть видов сыров, не соответствуют жирно-кислотному составу.

В соответствии с коммерческой тайной эксперты временно не разглашают названия производителей, которые реализуют фальсифицированную продукцию. Одна изданию удалось узнать, что все они находятся в Сибирском Федеральном округе.

«Все изученные образцы можно употреблять в пищу, и они не опасны для здоровья человека, но всё-таки данные изделия изготовлены не из того сырья, что указано на упаковке. Чаще всего производители заменяют мясо на сою, а животные жиры на растительные. Таким образом, вложения в производство становятся меньше, а выручка – больше», – рассказал Сибдепо заведующий отделом планирования и анализа мониторинга Россельхознадзора ФГБУ «Кемеровская МВЛ» Виталий Коснырев.

По словам специалиста, невооружённым глазом в магазине невозможно отличить фальсифицированный продукт от качественного. Потребителям следует обращать внимание на срок годности изделия. Продукт, изготовленный без консервантов, хранится короткий период времени. Также следует обращать внимание на способ хранения товара и отсутствие на нём налёта.