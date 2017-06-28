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В Кузбассе браконьер заплатит 200 тысяч рублей за убийство лосихи

В Кузбассе браконьер заплатит 200 тысяч рублей за убийство лосихи

Житель региона застрелил животное в 2014 году.

В Кузбассе браконьер, убивший лосиху, выплатит 200 тысяч рублей в пользу бюджета Ленинск-Кузнецкого района.

Житель региона выстрелил в животное в октябре 2014 года в Ленинск-Кузнецком районе. Мужчина преследовал лосиху на автомобиле до тех пор, пока она не упала. Позднее злоумышленника задержали.

«Вскоре дело направили в суд, — сообщила Сибдепо старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. — Однако, поскольку преступление небольшой тяжести, его срок годности составляет всего лишь два года. За этот время – пока искали браконьера, пока расследовали дело – приговор вынести не успели. Поэтому в суде мужчину освободили от уголовного наказания. От гражданско-правовой ответственности кузбассовца никто не освобождал, поэтому с него взыскали ущерб».

Иск о выплате ущерба удовлетворил Ленинск-Кузнецкий городской суд.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://pixabay.com/

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