В Кузбассе браконьер заплатит 200 тысяч рублей за убийство лосихи

В Кузбассе браконьер, убивший лосиху, выплатит 200 тысяч рублей в пользу бюджета Ленинск-Кузнецкого района.

Житель региона выстрелил в животное в октябре 2014 года в Ленинск-Кузнецком районе. Мужчина преследовал лосиху на автомобиле до тех пор, пока она не упала. Позднее злоумышленника задержали.

«Вскоре дело направили в суд, — сообщила Сибдепо старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. — Однако, поскольку преступление небольшой тяжести, его срок годности составляет всего лишь два года. За этот время – пока искали браконьера, пока расследовали дело – приговор вынести не успели. Поэтому в суде мужчину освободили от уголовного наказания. От гражданско-правовой ответственности кузбассовца никто не освобождал, поэтому с него взыскали ущерб».

Иск о выплате ущерба удовлетворил Ленинск-Кузнецкий городской суд.