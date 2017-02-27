В Кузбассе будут ловить нарушителей правил перевозки детей

27 февраля в Кузбассе началась профилактическая операция «Юный пассажир». Она продлится до 5 марта.

«Во вторник, 28 февраля, в рамках операции утром и вечером в регионе пройдёт рейд по поиску нарушителей правил перевозки детей, — рассказала Сибдепо сотрудник отдела пропаганды областной ГИБДД Татьяна Моторина. — Экипажи Госавтоинспекции будут сосредоточены в районе образовательных учреждений. Нарушителям грозит три тысячи рублей штрафа».

В целом в период операции сотрудники Госавтоинспекции расскажут водителям о правилах выбора и установки в авто детских удерживающих устройств.