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Кузбасс
В Кузбассе будут ловить нарушителей правил перевозки детей

В Кузбассе будут ловить нарушителей правил перевозки детей

Соответствующий рейд пройдёт в регионе 28 февраля.

27 февраля в Кузбассе началась профилактическая операция «Юный пассажир». Она продлится до 5 марта.

«Во вторник, 28 февраля, в рамках операции утром и вечером в регионе пройдёт рейд по поиску нарушителей правил перевозки детей, — рассказала Сибдепо сотрудник отдела пропаганды областной ГИБДД Татьяна Моторина. — Экипажи Госавтоинспекции будут сосредоточены в районе образовательных учреждений. Нарушителям грозит три тысячи рублей штрафа».

В целом в период операции сотрудники Госавтоинспекции расскажут водителям о правилах выбора и установки в авто детских удерживающих устройств.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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