В Кузбассе будут судить четыре человека за кражу более 337 млн рублей

Уголовное дело уже передано в суд для дальнейшего разбирательства по существу.

В Новокузнецке в суд передано уголовное дело в отношении четверых горожан, которых обвиняют в хищении более 337 млн рублей. Следствие установило, что гендиректор сибирского филиала концерна, специализирующегося на производстве и установке угледобывающего оборудования, разработала схему хищения денежных средств. Осуществлять преступную деятельность ей помогали финансист данного филиала, а также два руководителя новокузнецких фирм.

«Под разными предлогами гендиректор заключала с данными компаниями фиктивные договоры об оказании каких-либо услуг, за исполнение которых перечислялись крупные вознаграждения. Также вместе с финансистом они незаконно оформляли командировочные расходы и премии», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Данная схема помогла злоумышленникам присвоить 316 млн рублей. Также гендиректора сибирского филиала обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Женщина оформляла невыгодные для концерна сделки по аренде помещений и их ремонту. Из-за этого компания потеряла около 21 млн рублей.

Более 125 млн рублей были похищены злоумышленниками с помощью разных финансовых операций, в том числе покупка валюты и недвижимости за границей.

В рамках уголовного дела (359 томов) на имущество обвиняемых наложили арест. В настоящее время оно вместе с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.