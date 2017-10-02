В Кузбассе будут судить двух экс-сотрудников МВД за присвоение крупной суммы

В Кузбассе будут судить 45-летнего заместителя и 57-летнего экс-заместителя Федерального казенного учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Кемеровской области» за присвоение крупной денежной суммы и превышение должностных полномочий.

По данным следствия, в 2014 году младший из обвиняемых поручил руководителям отделов собрать с сотрудников документы на получение материальной помощи, которая предусмотрена каждому из них в конце года. Затем дал бухгалтерии распоряжение оформить платёжные ведомости и получить в банке более 1,2 млн рублей. Мужчина сделал акцент на то, чтобы обналиченные средства передела лично ему в руки. Также мужчина не вернул 45 тысяч командировочных. Во время повышения квалификации в другом регионе России, он предпочёл бесплатному общежитию съёмное жильё.

«Кроме того, обвиняемые при объявлении конкурса на выполнение работ по установке охранно-пожарной сигнализации для различных объектов ведомства ограничили число участников конкурса путем дачи заведомо незаконных указаний подчиненным сотрудникам о нерегистрации и уничтожении поступающих заявок. Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Младший из обвиняемых не признал свою вину. На время расследования уголовного дела его арестовали, а старшему из обвиняемых избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время имущество обвиняемых на общую сумму более семи миллионов рублей арестовали в счёт возмещения ущерба. Уголовное дело против подозреваемых уже направлено в суд для дальнейшего разбирательства по существу.