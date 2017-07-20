В Кузбассе будут судить иностранца за изнасилование несовершеннолетней в 2005 году

В Кузбассе перед судом предстанет 34-летний житель Таджикистана, за преступление, совершённое в декабре 2005 года в Мысках. С 2006 года он находился в федеральном розыске за насильственное преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения он заметил на улице знакомую девочку, которой на тот момент было 15 лет. Удерживая потерпевшую за руки, угрожая избиением, он привёл её на съёмную квартиру, где совершил в отношении неё насильственные преступления сексуального характера», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Позднее девочка смогла сбежать. О произошедшем она рассказала родителям. По горячим следам преступника задержать не удалось, он сразу же покинул территорию Кузбасса. Месяц назад полиции стало известно, что подозреваемый находится в Челябинске, где его задержали. Сотрудники МВД по г. Мыски доставили злоумышленника в Кузбасс, где обвиняемый признался в преступлении.

В настоящее время уголовное дело в отношении него передано в суд для дальнейшего разбирательства по существу.