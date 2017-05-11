В Кузбассе будут судить мать, оставившую новорожденного в пакете возле гаражей

20-летняя жительница Юрги предстанет перед судом. Женщину обвиняют в покушении на убийство новорожденного ребёнка.

В сентябре 2016 года обвиняемая после выписки из родильного отделения завернула новорожденного сына в пакет и оставила его возле одного из гаражей. Впоследствии женщина, проходившая рядом с гаражным массивом, услышала плач ребёнка. Она вытащила его из пакета и вызвала медиков.

«Личность матери помогла установить бирка с данными новорожденного, которая также находилась в пакете. Следователям женщина рассказала, что ребёнок родился нежеланным, сожитель отказался от отцовства, поставил перед выбором: либо он, либо ребёнок», – сообщили в пресс-службе областного Следкома.

Как рассказала Сибдепо представитель пресс-службы регионального СУ СК РФ Ирина Мазеева, этот ребёнок стал первым у женщины. При этом ещё в роддоме жительнице Юрги разъяснили, как можно официально отказаться от младенца.

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которую провели женщине, показала, что она совершила преступление в состоянии психического расстройства, однако была вменяемой.