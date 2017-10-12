В Кузбассе будут судить мать, заморозившую новорождённого сына

В Берёзовском перед судом предстанет 38-летняя женщина, которая в феврале 2017 года убила новорождённого сына. Женщина родила дома ребёнка, затем вынесла младенца в неотапливаемые сени, где оставила его на несколько часов. Когда мальчик скончался, она спрятала его тело под крыльцом собственного дома, а весной выбросила его на свалку рядом со своим жильём.

«Тело мальчика случайно обнаружила младшая дочь обвиняемой, когда гуляла с подругой. Девочки обратились к взрослым, а те в полицию. Через некоторое время было установлено, кто является матерью погибшего», — рассказали в прокуратуре по Кемеровской области.

Как позднее рассказала подозреваемая, у неё уже есть пятеро детей, четверо из которых несовершеннолетние. Ещё одного ребёнка она не смогла бы воспитать, поэтому приняла решение его убить. О своей беременности она никому не сообщала, к медикам за помощью не обращалась. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть младенца наступила от воздействия низкой температуры. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребёнка».

Уголовное дело уже направлено в суд для дальнейшего разбирательства по существу. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.