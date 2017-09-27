В Кузбассе будут судить местного жителя за поджог чужого авто

В Белове будут судить 28-летнего местного жителя, который из мести поджёг автомобиль соседа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Житель посёлка Бабанаково в начале апреля поджёг автомобиль «Волга» 1999 года выпуска, припаркованный во дворе частного дома. Пламя перекинулось на углярку, которая сгорела полностью. Также огонь оплавил пластиковую раму стеклопакета в доме.

«В ходе следствия установлено, что несколькими часами ранее злоумышленник заходил к потерпевшему с просьбой одолжить ему денег на покупку спиртного. Получив отказ, он ночью зашёл в ограду, открыл багажник автомобиля и поджёг лежавший в нём коврик», — пояснили ведомстве.

Общая сумма причинённого ущерба составила около 100 000 рублей. Все материалы дела направлены на рассмотрение в Беловский городской суд. Кузбассовцу грозит до пяти лет лишения свободы.