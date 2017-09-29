В Кузбассе будут судить молоковоза, по вине которого погибли два человека

В Кемерове перед судом предстанет 60-летний местный житель, которого обвиняют в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. 19 октября 2016 года обвиняемый, управляя молоковозом, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Opel Astra. В результате столкновения оба транспортных средства оказались в кювете.

«В результате автоаварии погиб водитель иномарки и его 14-летний сын. Водитель ГАЗа вину в инкриминируемом преступлении признал частично, заявив, что не помнит обстоятельств дорожно-транспортного происшествия», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд. Пожилому кемеровчанину грозит до семи лет лишения свободы.