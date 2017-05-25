В Кузбассе мошенники украли из федерального бюджета более 1,5 млн рублей

В Кузбассе в суд направлено уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины и 45-летней женщины. Злоумышленники по предварительному сговору незаконно оформляли справки по инвалидности для людей, которые фактически не являлись лицами с ограниченными возможностями здоровья. Незаконным путём злоумышленникам из Белова удалось получить из федерального бюджета 1 615 000 рублей для лже-инвалидов (пенсионные начисления на счета «инвалидов»). Чтобы незаконно получать пенсию, горожанам нужно было заплатить за справку круглую сумму из своего бюджета.

По данным уголовного дела, мужчина предлагал знакомым оформить фиктивную инвалидность за вознаграждение. После этого он обращался к знакомой, работающей делопроизводителем в филиале «ГБ МСЭ по Кемеровской области», которая оформляла все необходимые бумаги и передавала информацию в Пенсионный фонд.

«Соучастница преступления незаконно, без освидетельствования людей, выдавала фиктивные справки, подтверждающие факт установления инвалидности. За каждый поддельный документ злоумышленники получали от 160 000 рублей до 200 000 рублей. Благодаря работе следователей весь причинённый ущерб государству возмещён в полном объёме», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

С января 2014 года по март 2016 года злоумышленникам удалось незаконно оформить 29 справок. Им предъявили обвинение по статье «Мошенничество при получении выплат, совершённое организованной группой в особо крупном размере». В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего разбирательства по существу. Беловчанам грозит до 10 лет лишения свободы.