В Кузбассе будут судить мужчину, из-за которого в шахте воспламенился метан. Как рассказали Сибдепо в пресс-службе областного Следственного комитета, этот случай произошёл на одном из предприятий Ленинска-Кузнецкого в январе 2016 года.

Обвиняемый занимал должность подземного горного мастера участка вентиляции и техники безопасности. По версии следствия, находясь на смене, мужчина получил информацию о превышении уровня концентрации метана.

«В нарушение правил безопасности при ведении горных работ он не принял мер по остановке работ, по устранению загазованности, не вывел людей из опасной зоны, что способствовало созданию опасной ситуации в виде воспламенения метана», – добавили в ведомстве.

В результате произошедшего никто не пострадал. Во время расследования этого дела злоумышленник скрылся от следствия. Впоследствии его задержали в Москве и доставили в Кемеровскую область. Мужчина признал вину в полном объёме.