В Кузбассе будут судить мужчину, который из ревности разбил кастрюлей чужой Hyundai

Житель Ленинска-Кузнецкого предстанет перед судом за то, что разбил чужой автомобиль Hyundai Solaris. Преступление было совершено в августе 2017 года. Повреждения авто обнаружил его 20-летний владелец. У машины был вырван номер, а также разбиты заднее стекло и задний левый фонарь. Общая сумма причинённого ущерба составила 13 000 рублей.

Впоследствии подозреваемого задержали. Правоохранители выяснили, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приревновал свою сожительницу к владельцу авто. Незадолго до происшествия к ней в гости приехала подруга и сказала, что хочет познакомить девушку с водителем Solaris, который её привёз.

«Сам же автомобилист оставил машину возле дома на некоторое время и ушёл по делам», – пояснили Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

О предложении знакомства услышал обвиняемый. Он взял на кухне кастрюлю, выбежал во двор и нанёс несколько ударов по авто, затем вырвал рамку с госномером и вернулся домой. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.