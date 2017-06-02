Новости
Кузбасс
В Кузбассе будут судить ОПГ за кражу золота на 3,5 млн рублей

В Кузбассе будут судить ОПГ за кражу золота на 3,5 млн рублей

Весной 2016 года злоумышленники похитили 1 000 ювелирных изделий.

В Новокузнецке будут судить группу преступников за кражу ювелирных изделий на сумму около 3,5 млн рублей. Весной 2016 года злоумышленники вчетвером ночью ограбили ювелирный салон. Они унесли с собой тысячу изделий из золота общим весом почти два килограмма.

«В результате спецоперации, проведённой сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области при силовой поддержке ОМОН, были задержаны подозреваемые в совершении кражи из ювелирного салона на улице Кирова. Злоумышленниками оказались трое местных жителей. Все они стали фигурантами уголовного дела. В их домах в ходе обысков были изъяты доказательства причастности к хищению золотых украшений», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Кроме украшений злоумышленники стащили систему видеонаблюдения вместе с жёстким диском, где хранились все записи. Похищенное золото они продали в Новосибирске, а деньги поделили между собой. Через некоторое время одного из четверых фигурантов нашли мёртвым. Подельники не смогли решить с ним денежный вопрос и убили.

Сотрудники правоохранительных органов провели большую работу: сделали многочисленные экспертизы, опросили более 40 свидетелей, доказали причастность злоумышленников к ограблению. В настоящее время в суд направлено уголовное дело в отношении преступной группы. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Потерпевшая сторона также обратилась в суд с гражданским иском о возмещении материального ущерба и возмещению финансовых убытков, понесённых из-за краже товара. Согласно иску, владелец ювелирного салона хочет отсудить у злоумышленников около семи миллионов рублей.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

Комментарии

Рекомендуем

Фоторепортажи

Быстрее, прожорливее, сильнее: в Новокузнецке выбрали лучшего поедателя бургеров

Самые яркие фото с гастрономического чемпионата
Кинопрокат

«Чудо-женщина»: рецензия на фильм

Почему "Чудо-женщина" достойна и не достойна вашего внимания
Гид

Премия Афиши Сибдепо: выбираем лучшую службу доставки пиццы в Кемерове

Читатели Сибдепо голосуют за самую вкусную пиццу
Чтиво

Семейный праздник от Сбербанка: тысячи кемеровчан — на «Зелёном марафоне»

Фоторепортаж с "Зелёного марафона" "Сбербанка"

Сегодня в Кемерове

Популярное