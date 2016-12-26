В Кузбассе будут судить продавца несуществующего дома у моря

В Яшкинском районе перед судом предстанет 57-летний житель Краснодарского края, который в 2007 году продал своей бывшей однокласснице несуществующий дом у моря. Более восьми лет мужчина находился в федеральном розыске. Его обвиняют по статье «Мошенничество».

Летом 2007 года обвиняемый приехал в гости к родственникам в Яшкинский район, где встретил бывшую одноклассницу. В ходе разговора потерпевшая поделилась с мужчиной, что хочет купить себе дом у моря, а последний в свою очередь предложил ей свою помощь.

«При следующей встречей с потерпевшей мошенник сообщил, будто нашел для нее дом на берегу Черного моря и даже показал документ на него – технический паспорт. Для оформления сделки он потребовал задаток. Жительница Яшкинского района передала ему 60 000 рублей, после чего тот уехал якобы на заключение сделки», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Спустя восемь месяцев жительница Яшкинского района позвонила однокласснику с целью узнать, когда сможет отпраздновать новоселье, но мужчина заявил, что сделка сорвалась и теперь он ищет другие для неё варианты. После этого женщина обратилась в полицию за помощью.

Долгое время подозреваемого не могли найти, потому что он женился и взял фамилию жены. Оказалось, что документы, которые он показывал потерпевший на дом у моря, были из сделки купли-продажи, в которой мужчина сам покупал дом. Фактической возможности помочь бывшей однокласснице у него не было, а похищенные деньги он потратил.

В настоящее время фигуранту уголовного дела грозит срок до пяти лет лишения свободы.