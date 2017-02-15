В Кузбассе будут судить проходчика шахты, по вине которого погиб стажёр

Правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбуждённого по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В Кузбассе будут судить проходчика шахты «Распадская-Коксовая». 46-летнего мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

4 октября 2016 года работникам участка выдали наряд на проведение и крепление вентиляционного штрека. В ходе работ комбайн зацепил шланг для подачи сжатого воздуха на бурильную установку. Шланг, в свою очередь, затянул стажёра предприятия на вращающуюся часть комбайна. От полученных травм молодой человек скончался.

Во время расследования выяснилось, что управлявший комбайном проходчик не имел нужного удостоверения.

«Также обвиняемый допустил нахождение пострадавшего в опасной зоне», — рассказали в пресс-службе областного СУ СК РФ.

Сейчас сотруднику «Распадской-Коксовой» грозит до пяти лет колонии.