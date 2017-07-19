В Кузбассе сотрудница микрофинансовой компании похитила 3,4 млн рублей

В Крапивинском районе в отношении сотрудницы микрофинансовой организации возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». С декабря 2016 года по май 2017 года злоумышленница оформила 285 незаконных договоров займов на общую сумму 5 706 000 рублей. Из этой суммы более 2 200 000 внесла в качестве ежемесячных платежей по кредитам, а остальное похитила.

«Документы составляла как на ранее обращавшихся за получением денег людей, так и вымышленных, с несуществующими паспортными и персональными данными. Женщина расписывалась от их имени в заявлениях-анкетах, в договорах, графиках платежей, расходных кассовых ордерах, после чего получала деньги, принадлежащие организации», — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Кемеровской области.

Подозреваемая рассказала стражам порядка, что похищенные средства тратила на ипотеку. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.