Новости
Кузбасс
В Кузбассе будут судить сотрудницу микрофинансовой компании за хищение 3,4 млн

В Кузбассе сотрудница микрофинансовой компании похитила 3,4 млн рублей

За полгода злоумышленница оформила 285 фиктивных договоров займов.

В Крапивинском районе в отношении сотрудницы микрофинансовой организации возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». С декабря 2016 года по май 2017 года злоумышленница оформила 285 незаконных договоров займов на общую сумму 5 706 000 рублей. Из этой суммы более 2 200 000 внесла в качестве ежемесячных платежей по кредитам, а остальное похитила.

«Документы составляла как на ранее обращавшихся за получением денег людей, так и вымышленных, с несуществующими паспортными и персональными данными. Женщина расписывалась от их имени в заявлениях-анкетах, в договорах, графиках платежей, расходных кассовых ордерах, после чего получала деньги, принадлежащие организации», — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Кемеровской области.

Подозреваемая рассказала стражам порядка, что похищенные средства тратила на ипотеку. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

Комментарии

Рекомендуем

Цена недели

Сколько в Кемерове стоят фрукты

Сибдепо сравнил цены на арбуз, дыню, черешню, абрикос, персик и сливу
Чтиво

Знак качества: лучшие товары и услуги Кузбасса в 2017 году

Сибдепо узнал, чем богата земля кузбасская
Фоторепортажи

6 тысяч порций халявного мороженого в «Парке Чудес»

Как прошёл "День мороженого" в "Парке Чудес"
Чтиво

Как в Кузбассе получить электронный больничный лист

Теперь болеть придётся по-настоящему

Сегодня в Кемерове

Популярное