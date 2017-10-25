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В Кузбассе будут судить троих экс-сотрудниц медучреждения за хищение 9,3 млн рублей

В Кузбассе будут судить троих экс-сотрудниц медучреждения за хищение 9,3 млн рублей

Женщин обвиняют в мошенничестве.

В Мариинском районе троих бывших сотрудниц одного из медицинских учреждений обвиняют в хищении 9,3 млн рублей. Женщины предстанут перед судом.

Как выяснили правоохранители, жительницы Кузбасса в течение двух лет, используя служебное положение, похищали деньги одного из потребительских кооперативов. Они оформляли кредиты на своих знакомых по подложным документам.

«В большинстве случаев знакомые злоумышленниц даже не знали о том, что стали заёмщиками крупных сумм», – пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: pxhere.com.

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