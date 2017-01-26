Авто
Кузбасс
В Кузбассе будут судить троих мужчин, которые расстреляли машину из-за замечания

В Кузбассе будут судить троих мужчин, которые расстреляли машину из-за замечания

Прокопчанам грозит до пяти лет лишения свободы.

В Прокопьевске будут судить троих мужчин, которых обвиняют в умышленном повреждении имущества. Ранее в полицию обратился владелец автомибиля SsangYong. Он рассказал, что утром обнаружил свою машину, припаркованную во дворе, со значительными повреждениями. Полицейские выяснили, что в автомобиль несколько раз выстрелили из пневматического оружия. Сумма причиненного ущерба составила около 30 000 рублей.

«В результате у автомобиля оказались повреждены кузов, двери, колёса, а также стекло передней правой двери. Впоследствии правоохранители задержали злоумышленников в возрасте от 18 до 24 лет», — сообщили Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

У одного из них изъяли пневматический пистолет. Установлено, что прокопчане, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вспомнили, что несколько дней назад сосед делал им замечание за нарушение тишины. Они решили отомстить мужчине и с балкона квартиры около 30 раз выстрелили по кузову автмомобиля.

Кузбассовцам грозит до пяти лет лишения свободы.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Репортаж из соцсетей

Сексуальные фото кузбассовцев с крещенских купаний

Что может быть экзотичнее разгорячённых полуобнажённых тел, когда вокруг снега, казаки в тулупах и прорубь с ледяной водицей
Видео

Праведники свежемороженые: видеорепортаж с крещенских купаний

Корреспондент Сибдепо пообщался с участниками крещенских мероприятий, опробовал на себе ледяную водичку в новой иордани на Притомском и даже не заболел
Чтиво

Мы пойдём с конём: как с помощью иппотерапии лечат детей в Кузбассе

Сибдепо продолжает рассказывать о социальных предпринимателях Кузбасса, которые развивают бизнес ради помощи детям
Новости-суровости

Новости-суровости: неделя победителей

Самые трэшовые новости недели

Сегодня в Кемерове

Популярное