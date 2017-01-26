В Кузбассе будут судить троих мужчин, которые расстреляли машину из-за замечания

В Прокопьевске будут судить троих мужчин, которых обвиняют в умышленном повреждении имущества. Ранее в полицию обратился владелец автомибиля SsangYong. Он рассказал, что утром обнаружил свою машину, припаркованную во дворе, со значительными повреждениями. Полицейские выяснили, что в автомобиль несколько раз выстрелили из пневматического оружия. Сумма причиненного ущерба составила около 30 000 рублей.

«В результате у автомобиля оказались повреждены кузов, двери, колёса, а также стекло передней правой двери. Впоследствии правоохранители задержали злоумышленников в возрасте от 18 до 24 лет», — сообщили Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

У одного из них изъяли пневматический пистолет. Установлено, что прокопчане, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вспомнили, что несколько дней назад сосед делал им замечание за нарушение тишины. Они решили отомстить мужчине и с балкона квартиры около 30 раз выстрелили по кузову автмомобиля.

Кузбассовцам грозит до пяти лет лишения свободы.