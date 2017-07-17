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В Кузбассе будут судить виновника ДТП, в котором погибла его беременная жена

В Кузбассе будут судить виновника ДТП, в котором погибла его беременная жена

Авария произошла в ноябре 2016 года.

В Таштаголе будут судить 25-летнего местного жителя, который нарушил ПДД, из-за чего произошло смертельное ДТП. Примечательно, что в аварии погибла его беременная супруга.

«В вечернее время водитель автомобиля «Тойота Корона Премио», двигаясь по заснеженной дороге «Кузедеево-Мундыбш-Таштагол», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с машиной «Форд Фиеста». От удара данный автомобиль развернулся и был отброшен назад так, что задней частью въехал в снежный вал на обочине», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Водитель и пассажир «Форд Фиеста» получили травмы различной степени тяжести. Виновник аварии сломал руку, а его 22-летняя беременная жена получила многочисленные травмы. Медикам не удалось спасти ей жизнь, женщина скончалась.

В настоящее время уголовное дело по данному делу направлено в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pxhere.com

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