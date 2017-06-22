В Кузбассе будут судить владельца микроавтобуса за смертельное ДТП с футболистами

В Кемеровской области будут судить владельца микроавтобуса за смертельное ДТП с футболистами команды «Кузбасс им. В. Раздаева». Напомним, авария произошла 7 августа 2016 года на трассе «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий». При движении из Новокузнецка в областной центр у микроавтобуса Hyundai лопнуло правое заднее колесо. Из-за этого водитель потерял управление и съехал в кювет, по пути сбив дорожное ограждение. В результате двое юношей погибли, а трое получили травмы различной степени тяжести.

«Обвиняемый знал, что транспортное средство не соответствует требованиям безопасности. Поскольку на автобусе были установлены колёса с шинами зимнего типа, на резине имеются повреждения», – рассказали в пресс-службе областного Следственного комитета.

Ранее Сибдепо сообщал, что микроавтобусом в момент ДТП управлял сын предпринимателя, у которого не было водительского удостоверения категории «D». Правоохранители установили, что 18-летний водитель ехал со скоростью более 130 км/ч. И это при том, что максимально разрешенная для пассажирских автобусов скорость составляет 90 км/ч. За нарушения ПДД, повлекшее за собой столь тяжкие последствия, молодому автомобилисту грозит до семи лет лишения свободы.