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В Кузбассе будут судить заведующую детским садом за присвоение денежных средств

В Кузбассе будут судить заведующую детским садом за присвоение денежных средств

40-летняя женщина устроила в учреждение свою дочь, но та не выполняла обязанности, а зарплату получала исправно.

В Крапивинском районе будут судить 40-летнюю заведующую детским садом. Женщину обвиняют в присвоении денежных средств. В январе 2016 года она оформила свою дочь в дошкольное учреждение на должность делопроизводителя и младшего воспитателя, начисляла ей зарплату и премии, хотя та фактически к работе не приступала. Дочь обвиняемой незаконно получала зарплату до октября 2016 года.

«В табель учёта рабочего времени обвиняемая вносила ложные сведения, на основании которых дочери начислялась и выплачивалась заработная плата, премии и иные выплаты. В общей сложности, из муниципального бюджета обвиняемая присвоила порядка 63 тысяч рублей. Данные нарушения выявлены сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России Кемеровской области», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Известно, что обвиняемая является депутатом местного Совета народных депутатов. В настоящее время уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://commons.wikimedia.org

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