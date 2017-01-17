В Кузбассе бывшего солдата задержали по подозрению в хищении из воинской части

В Юрге на железнодорожном вокзале сотрудники транспортной полиции задержали бывшего солдата, подозреваемого в хищении из воинской части.

19-летний житель Краснодарского края демобилизовался и собирался домой. С собой у него были два серых тубуса с тканевыми шнурами и пять пакетов с бумажными свёртками серого цвета.

«Экспертиза установила, что изъятые предметы – учебные ядовито-дымные гранаты и запалы-спички. Они не являются взрывчатыми веществами или взрывными устройствами, однако их применение в быту может привести к серьёзным последствиям для здоровья людей», — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Молодой человек похитил гранаты и запалы-спички в ноябре 2016 года во время учебных стрельб на Юргинском полигоне. Он хотел устроить для друзей небольшой фейерверк по возвращению домой. Как отмечают в пресс-службе, «об опасности отравления приятелей ядовитым газом военнослужащий не подумал».

Сотрудники транспортной полиции передали собранные материалы в военную прокуратуру, сотрудники которой примут процессуальное решение.