В Кузбассе бывшего сотрудника ДПС будут судить за хранение и употребление наркотиков

Экс—инспектору ДПС г. Белово грозит до трёх лет лишения свободы.

В Кузбассе будут судить бывшего инспектора ДПС за незаконное хранение и употребление наркотиков. 27-летний мужчина не планировал сбывать запрещенное вещество. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

«По версии следствия, в апреле 2017 года сотрудник ОГИБДД ОМВД России по Беловскому району в свой выходной день, двигаясь на личном автомобиле с друзьями, решил употребить наркотическое средство – гашиш, который приобрёл ранее у неустановленных лиц», — рассказали в ведомстве.

По информации прокуратуры, после употребления наркотиков мужчина управлял автомобилем, нарушая требования правил дорожного движения. Благодаря слаженной работе оперативников и сотрудников областного ОГИБДД, на одной из улиц экс-инспектора задержали и отправили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило факт наркотического опьянения. В автомобиле также были найдены 3,27 граммов гашиша.

В ходе расследования дела подозреваемый признался в том, что периодически употреблял наркотики.

Известно, что из органов внутренних дел нарушитель уволен. Прокурор г. Белово утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего сотрудника ДПС. Как рассказали Сибдепо в областной прокуратуре, бывшему сотруднику ДПС грозит до трёх лет лишения свободы. Уголовное дело будет рассматривать суд города Белово.