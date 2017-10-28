В Кузбассе бывшие директор и главбух компании похитили два миллиона и остались на свободе

В Гурьевске осудили бывших руководителя и главного бухгалтера предприятия, которые присвоили по миллиону рублей каждый. Об этом рассказали в пресс-службе кузбасской прокуратуры.

Как выяснили правоохранители, 60-летняя главный бухгалтер предприятия незаконно составила платёжное поручение о перечислении одного миллиона рублей якобы по договору займа на свой расчётный счёт. Потом она рассказала, что эти деньги были премией за отработанный год.

В ходе следствия прокурор заключил с обвиняемой досудебное соглашение. После этого женщина рассказала о том, что руководитель компании по той же схеме ранее похитил миллион рублей.

«До вынесения приговоров обвиняемые полностью возместили предприятию причинённый вред, полностью признали вину и раскаялись в содеянном», – добавили в надзорном ведомстве.

В итоге суд оштрафовал женщину на 100 тысяч рублей, а мужчину приговорил к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.