В Кузбассе четыре депутата покинут пост из-за нарушений антикоррупционного закона

В сентябре 2016 года прокуратура Промышленновского района установила, что два депутата Совета народных депутатов Промышленновского муниципального района и два депутата Совета народных депутатов Промышленновского городского поселения скрыли сведения о доходах, а также имуществе и обязательствах своих супруг с начала 2015 года по 30 апреля 2016 года. После прокурорской проверки к депутатам должны были принять меры досрочного прекращения полномочий, однако этого не сделали.

После этого прокурор обратился в суд, где потребовал признать незаконным тот факт, что депутаты продолжали работать и суд удовлетворил его требования, сообщили в прокуратуре по Кемеровской области.

Ответчики обжаловали данное решение, но суд не удовлетворил их требования и оставил всё без изменений. В настоящее время приговор вступил в законную силу и направлен на исполнение.