В Кузбассе четырёхмесячной девочке провели уникальную урологическую операцию

В столице Кузбасса прошла уникальная урологическая операция. Хирурги областной детской клинической больницы под руководством главного детского хирурга по Сибирскому федеральному округу Юрия Козлова сохранили новорождённой функцию почки.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, профессор, доктор медицинских наук, глава отделения хирургии новорождённых Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска прибыл в Кемерово специально для того, чтобы продемонстрировать коллегам нюансы лапароскопической пиелопластики.

«В книгах не пишут всего того, что ты можешь узнать об операции. Нужно обязательно смотреть, как человек оперирует, чтобы потом эту технику воспроизвести», – считает Юрий Козлов.

Оперативное вмешательство хирургов прошло успешно, сообщает областной департамент охраны здоровья населения.

Также стало известно, что в скором времени вместе с главным хирургом СФО кузбасские врачи планируют создать сибирскую школу малоинвазивной детской хирургии. Она объединит самые передовые знания и поможет снизить травматичность операций.