В Кузбассе дальнобойщик насмерть сбил медведя

В среду, 17 мая, в Кузбассе на трассе Томск — Мариинск в Изморском районе томский дальнобойщик насмерть сбил медведя. Водитель грузовика поздно заметил на дороге лесного зверя и не смог избежать столкновения, после чего сам вызвал сотрудников ГИБДД, сообщает правоохранительный портал Кузбасса.

Необычная авария произошла в 23:00. До приезда сотрудников полиции дальнобойщик не выходил из кабины грузовика. Он боялся, что зверь придёт в себя и набросится на него, однако от удара медведь погиб на месте.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, после чего будет принято процессуальное решение.