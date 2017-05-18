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Кузбасс
В Кузбассе дальнобойщик насмерть сбил медведя

В Кузбассе дальнобойщик насмерть сбил медведя

Авария произошла поздно вечером 17 мая.

В среду, 17 мая, в Кузбассе на трассе Томск — Мариинск в Изморском районе томский дальнобойщик насмерть сбил медведя. Водитель грузовика поздно заметил на дороге лесного зверя и не смог избежать столкновения, после чего сам вызвал сотрудников ГИБДД, сообщает правоохранительный портал Кузбасса.

Необычная авария произошла в 23:00. До приезда сотрудников полиции дальнобойщик не выходил из кабины грузовика. Он боялся, что зверь придёт в себя и набросится на него, однако от удара медведь погиб на месте.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, после чего будет принято процессуальное решение.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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