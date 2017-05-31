В Кузбассе дело о травмировании школьника футбольными воротами передали в суд

В Яе дело о падении футбольных ворот на школьника передали в суд. Главного судью Центра тестирования Яйского муниципального района обвиняют в халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью.

Напомним, в мае 2016 года во время сдачи норм ГТО на школьном стадионе в Яе на первоклассника упали металлические футбольные ворота. В результате мальчик получил закрытый перелом бедренной кости, который относится к тяжкому вреду здоровью.

По версии следствия, главный судья не произвел надлежащий осмотр места тестирования – территории стадиона «Луч», в ходе осмотра не принял во внимание нахождение на футбольном поле стадиона металлических ворот, не соответствующих требованиям ГОСТа», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что у ворот не было креплений, которые не дали бы им упасть.