Главу департамента в Кузбассе отстранили от должности из-за обвинений в нападении на соседей

В Кузбассе начальника департамента промышленности Сергея Карпунькина отстранили от должности. Об этом 28 июня сообщили в областной администрации.

«В федеральных СМИ прошла информация о том, что соседи Карпунькина по дачному участку обвиняют его в угрозах и нанесении телесных повреждений во время конфликта, произошедшего на бытовой почве», — сообщили в пресс-службе АКО.

Глава региона Аман Тулеев поручил разобраться в ситуации. Организована служебная проверка. Во время неё исполнять обязанности начальника департамента промышленности будет Юрий Ударцев, возглавляющий управление промышленности.

В пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области прокомментировали информацию о драке в СНТ «Рябинка».

«Предварительно установлено, что между соседями на бытовой почве произошла словесная ссора, которая переросла в драку. В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку. Устанавливаются все участники конфликта и обстоятельства данного инцидента», — рассказали Сибдепо в пресс-службе регионального ведомства.

По результатам проверки правоохранители примут решение «в соответствии с действующим законодательством», добавили в областном ГУ МВД.