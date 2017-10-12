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В Кузбассе депутата лишили мандата из-за квартиры

В Кузбассе депутата лишили мандата из-за квартиры

Депутат Совета народных депутатов не указал в декларации квартиру, в которой жил.

В Кузбассе суд лишил мандата депутата Совета народных депутатов Крапивинского района за сокрытие в декларации квартиры, в которой он проживал. Территориально жилплощадь находится в областном центре.

«Суд досрочно прекратил полномочия депутата в связи с предоставлением неполных и недостоверных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год», — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Кемеровской области.

Нарушения были выявлены в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции. Также в ведомстве сообщили, что депутаты Совета народных депутатов голосовали против досрочного прекращения полномочий нарушителя, только после этого прокурор обратился в суд.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://www.espanarusa.com

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