В Кузбассе девочка семь лет не рассказывала, что её изнасиловал отчим

В Кузбассе осудили мужчину, который в 2009 году изнасиловал 6-летнюю дочь сожительницы. Суд установил, что житель Топок совершил преступление будучи пьяным. На тот момент девочка побоялась рассказать о произошедшем взрослым и сделала это только спустя семь лет, когда мать уже не жила с мужчиной.

«Преступление в отношении ребёнка он совершил, когда маленькая девочка помогла ему подняться с земли и дойти до бани, чтобы умыться. В тот день осужденный, выходя из дома, споткнулся и упал, при этом разбил себе лоб», – рассказали в пресс-службе областного Следственного комитета.

29-летнего мужчину признали виновным в совершении преступления. Его приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима.