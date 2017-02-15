Происшествия
Кузбасс
В Кузбассе девочка семь лет не рассказывала, что её изнасиловал отчим

В Кузбассе девочка семь лет не рассказывала, что её изнасиловал отчим

За совершение преступления мужчина получил 12,5 лет колонии строгого режима.

В Кузбассе осудили мужчину, который в 2009 году изнасиловал 6-летнюю дочь сожительницы. Суд установил, что житель Топок совершил преступление будучи пьяным. На тот момент девочка побоялась рассказать о произошедшем взрослым и сделала это только спустя семь лет, когда мать уже не жила с мужчиной.

«Преступление в отношении ребёнка он совершил, когда маленькая девочка помогла ему подняться с земли и дойти до бани, чтобы умыться. В тот день осужденный, выходя из дома, споткнулся и упал, при этом разбил себе лоб», – рассказали в пресс-службе областного Следственного комитета.

29-летнего мужчину признали виновным в совершении преступления. Его приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Происшествия

Мать Виктории Реймер: «Нужен закон, чтобы расстреливали убийц детей»

Ольга Реймер рассказала подробности трагедии, произошешдей в Новокузнецке с её дочерью.
Лонгрид

Игры, которые убивают наших детей. 18+

Всё, что нужно знать про "группы смерти" и другие "суицидальные игры"
Чтиво

9 сексуальных барменов из Кузбасса

9 дополнительных поводов заглянуть в бар
Новости

Пользователи соцсетей объявили флешмоб-войну «группам смерти»

Пользователи Instagram размещают «счастливые» фото с тематическими суицидальными хэштегами

Сегодня в Кемерове

Популярное