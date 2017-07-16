В Кузбассе диджей летнего загородного лагеря украл у 10-летнего ребёнка телефон

А затем сам помогал искать гаджет.

В Междуреченске диджей летнего загородного лагеря украл телефон у 10-летнего ребёнка. Он похитил гаджет у мальчика взамен своего сломанного.

В дежурную часть междуреченского МВД России обратилась местная жительница, которая рассказала о пропаже телефона у её сына. Мальчик отдыхал в детском загородном лагере, и у него пропал телефон стоимостью 8 000 рублей.

Инспекторы ПДН выяснили, что школьник оставил гаджет заряжаться в столовой, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Спустя несколько минут мобильное устройство пропало. Тогда мальчик рассказал о пропаже воспитателям.

Для того чтобы найти телефон, педагоги попросили диджея лагеря в течение дня по громкой связи напоминать о сотовом и попросить его вернуть. Но гаджет так и не нашли.

Позже сотрудники полиции выяснили, что телефон и похитил 18-летний диджей лагеря. Он украл сотовый взамен своего сломавшегося гаджета.

Сотрудники полиции вернули телефон законному владельцу. А следователь междуреченского МВД возбудил уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы.