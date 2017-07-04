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В Кузбассе директор бюджетного учреждения присвоил 125 тысяч рублей

В Кузбассе директор бюджетного учреждения присвоил 125 тысяч рублей

Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий.

В Осинниках в отношении директора муниципального предприятия возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Как выяснили следователи, с марта по декабрь 2013 года руководитель учреждения выписывал себе премии без согласования с главой района. В итоге он присвоил из бюджета около 125 тысяч рублей. Преступную деятельность выявили сотрудники ОЭБ и ПК отдела МВД России по г. Осинники.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства совершённого преступления.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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