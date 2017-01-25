Экономика
Кузбасс
В Кузбассе доходы и расходы бюджета увеличили на 1 млрд рублей

В Кузбассе доходы и расходы бюджета увеличили на 1 млрд рублей

Дефицит областного бюджета вырос на 70,1 млн рублей.

Совет народных депутатов Кемеровской области (СНДКО) на внёс первые в 2017 году поправки в бюджет региона на текущий год. Общий объём доходов бюджета увеличен на 1 млрд 7,3 млн рублей, общий объём расходов – на 1млрд 77,4 млн рублей, а дефицит – на 70,1 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба СНДКО, в результате изменений в бюджет его доходы составили 101 млрд 246,6 млн рублей, расходы – 104 млрд 217,3 млн рублей. Дефицит бюджета, таким образом, равен 2 млрд 970,7 млн рублей, или 3,7% от расходов.

Ранее Сибдепо сообщал, что объём доходов на 2017 год был запланирован на уровне 100,2 млрд рублей, а расходов – 103,1 млрд.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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