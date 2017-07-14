В Кузбассе должник по алиментам прятался от приставов в шкафу

В Мысках мужчина, задолжавший по алиментам более 300 тысяч рублей, прятался от приставов в шкафу. О курьёзном случае рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

В процессе розыска неплательщика приставы узнали место его фактического проживания и периодически приезжали туда. Дверь всегда открывал друг алиментщика, говоривший, что понятия не имеет, где находится должник. В конечном счёте получилось так, что кузбассовец сам себя сдал.

«После многочисленных попыток найти алиментщика сотрудники по ОУПДС снова приехали в квартиру друга должника. И в этот раз он начал говорить, что не знает ничего о местонахождении разыскиваемого. Но судебные приставы услышали, как из квартиры доносится странный шум. И, вопреки наигранному недоумению хозяина квартиры, зашли внутрь. Оказалось, что алиментщик прятался от судебных приставов в шкафу», — сообщили в пресс-службе.

В итоге должника оштрафовали за то, что он скрывался. Кроме того, за неуплату алиментов суд назначил жителю региона 30 часов исправительных работ.