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В Кузбассе должник по алиментам прятался от приставов в шкафу

В Кузбассе должник по алиментам прятался от приставов в шкафу

Неплательщика оштрафовали и обязали пройти исправительные работы.

В Мысках мужчина, задолжавший по алиментам более 300 тысяч рублей, прятался от приставов в шкафу. О курьёзном случае рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

В процессе розыска неплательщика приставы узнали место его фактического проживания и периодически приезжали туда. Дверь всегда открывал друг алиментщика, говоривший, что понятия не имеет, где находится должник. В конечном счёте получилось так, что кузбассовец сам себя сдал.

«После многочисленных попыток найти алиментщика сотрудники по ОУПДС снова приехали в квартиру друга должника. И в этот раз он начал говорить, что не знает ничего о местонахождении разыскиваемого. Но судебные приставы услышали, как из квартиры доносится странный шум. И, вопреки наигранному недоумению хозяина квартиры, зашли внутрь. Оказалось, что алиментщик прятался от судебных приставов в шкафу», — сообщили в пресс-службе.

В итоге должника оштрафовали за то, что он скрывался. Кроме того, за неуплату алиментов суд назначил жителю региона 30 часов исправительных работ.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://ptzgovorit.ru/

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