В Кузбассе два автомобиля сбили девятилетнего пешехода

В пятницу, 9 июня, в Осинниках на улице Ленина, 66 в 17:50 два автомобиля сбили несовершеннолетнюю девочку. В результате аварии ребёнка доставили в больницу.

«Девятилетний пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в тот момент, когда водитель Toyota Corolla на него наехал. В результате ДТП ребёнка отбросило на Toyota Caldina», — говорится в аварийной сводке на сайте кузбасской Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать скоростной режим и сбавлять скорость вблизи пешеходных переходов. С 1 июня у детей начались летние каникулы, поэтому автомобилистам нужно быть предельно внимательными не только на дороге, но и на дворовой территории.