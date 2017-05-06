В Кузбассе два девятилетних ребёнка попали под колёса авто

Аварии произошли в Белове и в Юрге.

В пятницу, 5 мая, в двух кузбасских городах два автомобилиста сбили девятилетних детей. По данным Госавтоинспекции аварии произошли в Белове и в Юрге.

В Белове водитель Daewoo Matiz нарушил правила дорожного движения и сбил несовершеннолетнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Ленина около дома №67а. Ребёнок получил травмы различной степени тяжести.

В Юрге авария произошла на внутридворовой территории около дома №18 по улице Строителей. Водитель Mazda Familia не убедился в безопасности манёвра и начал движение задним ходом, в результате чего наехал на несовершеннолетнего велосипедиста, который получил различные трамы.

Госавтоинспекиция Кузбасса просит автомобилистов и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными.