В Кузбассе два экс-пристава получили условные сроки за избиение мужчины

Конфликт начался из-за того, что потерпевший пожаловался на очередь в кабинет одного из сотрудников ведомства.

В Кузбассе осудили двоих бывших судебных приставов за превышение должностных полномочий. Преступление было совершено ещё в феврале 2016 года в одном из региональных отделов УФССП России.

Следователи установили, что потерпевший, будучи ответчиком, ожидал вызова в кабинет судебного пристава-исполнителя. После длительного ожидания в коридоре он стал выказывать своё недовольство. Осуждённым экс-сотрудникам ведомства это не понравилось.

«Они задержали мужчину, заломив ему руки за спину, завели в служебную комнату. Там несколько раз ударили по различным частям тела, после чего вызвали наряд полиции, сообщив о хулигане в здании», – рассказали в пресс-службе Следственного комитета Кемеровской области.

После этого потерпевшего доставили в отдел полиции. Там ему выписали штраф и отпустили. Впоследствии кузбассовец обратился в прокуратуру. Для дальнейшего разбирательства материалы были направлены в следственные органы.

В итоге суд приговорил каждого из обвиняемых к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, им запретили занимать должности в органах государственной власти сроком на 2,5 года.