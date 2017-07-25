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В Кузбассе два сотрудника ГИБДД спасли тонувшего в реке семилетнего ребёнка

В Кузбассе два сотрудника ГИБДД спасли тонувшего в реке семилетнего ребёнка

Сейчас руководство ГУ МВД России по Кемеровской области решает вопрос о поощрении отличившихся сотрудников.

В Междуреченске два сотрудника ГИБДД спасли тонувшего в реке семилетнего ребёнка. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Как выяснили правоохранители, в конце июня местный житель отдыхал на берегу Томи с двумя детьми 7 и 8 лет. Пока младший ребёнок играл с мячом около воды, мужчина со вторым мальчиком пошёл к машине, стоявшей неподалеку. Вернувшись, он увидел, что его 7-летнего сына держат на руках двое мужчин – за время отсутствия отца мальчик едва не утонул. Они вытащили мальчика на берег и оказали ему первую доврачебную помощь.

«После случившегося мужчина находился в шоковом состоянии и хотел сразу же поехать в больницу. Однако сотрудники ГИБДД попросили его сначала успокоиться и только потом садиться за руль», – пояснили Сибдепо в пресс-службе кузбасской полиции.

Кузбассовец только спустя время узнал, что его сына спасли правоохранители: сотрудник УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области старший лейтенант полиции Павел Генералов и инспектор отдела ГИБДД УМВД России по Новокузнецку старший лейтенант полиции Кирилл Баранов.

Сейчас руководство ГУ МВД России по Кемеровской области решает вопрос о поощрении отличившихся сотрудников.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: youtube.com / ОПЕР ТВ.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

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