В Кузбассе двое сотрудников полиции сфабриковали дело о сбыте наркотиков

В Кузбассе двоих экс-полицейских подозревают в фальсификации уголовного дела о сбыте наркотиков. Как установили следователи, преступление произошло в октябре 2016 года. Злоумышленники решились на него, чтобы улучшить результаты оперативно-розыскной деятельности.

Они договорились с подконтрольным наркозависимым, что он встретится со знакомым и уговорит его купить наркотики. После этого мужчина должен был под любым предлогом передать приятелю меченые деньги.

Впоследствии кузбассовец нашёл «жертву». Вместе они купили запрещённые препараты, оплатив их через электронный кошелёк.

«Затем якобы для оплаты услуг такси, которым они собирались воспользоваться, подконтрольный наркозависимый передал приятелю меченые купюры. После чего сотрудники полиции, которые контролировали сделку, задержали мужчин», – сообщили в пресс-службе областноог Следкома.

В итоге на основании сфальсифицированных материалов в отношении мужчины решался вопрос о возбуждении уголовного дела якобы за сбыт наркотиков. С жалобой на незаконные действия полицейских гражданин обратился в ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Кемеровской области.

Факт фабрикации дела правоохранители подтвердили. После этого материалы были направлены в следственные органы.