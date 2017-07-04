В Кузбассе двух человек будут судить за использование рабского труда

В Кузбассе 37-летнего уроженца Азербайджана и его 33-летнюю сожительницу будут судить за порабощение подчинённых.

Предприниматели оказывали услуги по проведению ремонтно-строительных работ на территории Мариинского района. В подчинении у обвиняемых были два человека – мужчина и женщина, которые снимали жильё. Осенью 2014 года хозяйка дома выгнала пострадавших, и они стали жить у работодателей. Весной 2015 года работники захотели уволиться и переехать в Мариинск. Предприниматели агрессивно отреагировали на планы подчинённых.

«Запугав работников, они забрали у них документы, а затем заставляли их работать бесплатно. При этом из продуктов питания потерпевшим на день выдавалась булка хлеба и один раз в неделю пачка макарон. Одеждой по сезону рабочие вообще не обеспечивались, в зимнее время года они ходили в летней обуви и без верхней одежды. При выполнении работ обвиняемые обязательно следили за ними, при любой провинности или непослушании избивали их, закрывали в погребе», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Пострадавшие пытались сбежать несколько раз, однако злоумышленники их постоянно находили и возвращали. В какой-то момент обвиняемые по очереди вывезли подчинённых в лес и заставили их выкопать могилы. В июле 2016 года побег женщины увенчался успехом, она сразу обратилась к правоохранителям. Полицейские задержали предпринимателей и заключили их под стражу. Обвиняемые свою вину так и не признали. Экспертиза показала, что сожители вменяемы.

Как сообщила Сибдепо представитель пресс-службы областного Следственного комитета Ирина Мазеева, пострадавшим госпитализация не потребовалась. Они не получили серьёзных травм.

Злоумышленников обвиняют по п.«а, г, д» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ («Использование рабского труда, совершенное в отношении двух лиц, с применением насилия, с изъятием документов удостоверяющих личность»), п. «а, ж, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух лиц, из корыстных побуждений»), ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), и по п. «г» ч. 2 ст. 117 («Истязания»).