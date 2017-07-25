В Кузбассе экологи нашли семь незаконных свалок

В Кузбассе прошли совместные рейды специалистов областного комитета природных ресурсов и представителей муниципалитетов в Юрге, Прокопьевске и в Новокузнецком районе. В вышеуказанных территориях экологи обнаружили семь незаконных свалок общей площадью 2 795 кв. м.

«В муниципалитеты направлены письма о необходимости принять меры по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов. Рейды по обнаружению и ликвидации мест захламления отходами будут продолжаться до ноября 2017 года. Наша задача — сохранить природные богатства края, а также привлечь внимание наибольшего количества граждан к проблемам экологии», — отметил начальник департамента природных ресурсов и экологии Сергей Высоцкий.

В Новокузнецком районе свалки находятся в следующих местах: в посёлке Северный — по улице Луговая, в посёлке Недорезово по улицам Новой и Нагорной, в посёлке Казанково по улице Центральной на въезде в населённый пункт, а также на берегу Томи в селе Бедарево. В Юрге местные жители захламили территорию возле гаражного кооператива «Жигули» по улице Щорса, а в Прокопьевске — вдоль берегов реки Аба.