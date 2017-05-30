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В Кузбассе экс-директора школы искусств обвиняют в мошенничестве на 2 млн рублей

В Кузбассе экс-директора школы искусств обвиняют в мошенничестве на 2 млн рублей

Женщина фиктивно устроила работать в учреждение своих родственников и получала за них зарплату.

В Калтане сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела в отношении экс-директора детской школы искусств. Женщину обвиняют в мошенничестве на сумму около двух миллионов рублей.

«Бывший руководитель образовательного учреждения фиктивно трудоустроила пять сотрудников из числа своих родственников и знакомых. Фактически данные люди в школе не работали, однако ежемесячно им начислялась заработная плата, которую вместо них получала обвиняемая», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В рамках расследования уголовного дела у обвиняемой арестовали имущество на сумму около 1,5 млн рублей. В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего разбирательства по существу. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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