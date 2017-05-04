В Кузбассе экс-директору «УЕЗТУ» дали семь лет строгого режима за получение взятки

40-летний мужчина с марта 2014 года по сентябрь 2015 года брал деньги от ИП за покровительство.

В Кузбассе осудили 40-летнего бывшего директора муниципального бюджетного учреждения «УЕЗТУ» за получение взятки в крупном размере. По данным следствия, с марта 2014 года по сентябрь 2015 года мужчина брал деньги с индивидуального предпринимателя за покровительство и попустительство. За взятку он разрешал предпринимателю пренебрегать условиями договора-аренды и пользоваться большей площадью, чем он арендовал в здании данной организации.

«Примечательно, что даже после ухода с должности осужденный продолжал требовать у предпринимателя денежные средства. Мужчина обратился в правоохранительные органы. После передачи 34 тысяч рублей бывшего директора задержали сотрудники УФСБ России по Кемеровской области», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Следствие установило, что в течение полутора лет экс-директор «УЕЗТУ» незаконно заработал более 800 тысяч рублей. В рамках расследования у него арестовали земельный участок, дом и квартиру на общую сумму 1,7 млн рублей. Обвиняемый не сотрудничал со следствием и не признавал свою вину.

Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы в колонии строго режима, а также обязал его выплатить штраф в размере 1 540 000 тысяч рублей. Также осужденного лишили права занимать руководящие и управленческие должности в государственных и муниципальных организациях в течение трёх лет с момента освобождения из мест лишения свободы.