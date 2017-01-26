В Кузбассе экс-милиционер отсудил 1,5 млн рублей за незаконное уголовное преследование

В Кузбассе экс-милиционер отсудил 1,5 млн рублей компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Решение принял Заводский районный суд Новокузнецка.

Ранее мужчину признали виновным в совершении нескольких преступлений, однако впоследствии оправдали по большинству из них. Как установил суд, мужчина незаконно содержался под стражей 2,5 года.

«Как сотрудник милиции он содержался не в отдельных камерах от уголовного элемента, а его помещали в общие камеры с лицами ранее судимыми, в том числе, к которым он имел прямое отношение при исполнении своих обязанностей в органах внутренних дел», – говорится в материалах дела.

Отмечается, что ему «ежедневно, ежечасно приходилось терпеть унижения, побои и оскорбления со стороны сокамерников из лиц уголовного элемента, ему были сломаны все зубы». Несмотря на то, что кузбассовец неоднократно обращался за медицинской помощью, ему ни разу её не оказали.

Изначально мужчина хотел взыскать 10 млн рублей компенсации морального вреда. Таким образом, исковые требования были удовлетворены частично. Решение суда может быть обжаловано в течение месяца.