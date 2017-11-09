В Кузбассе экс-начальник департамента транспорта и связи получил реальный срок за мошенничество

Приговор суда ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В четверг, 9 ноября, суд вынес обвинительный приговор 36-летнему экс-начальнику департамента транспорта и связи Кемеровской области. Мужчину признали виновным в мошенничестве.

«Следствием и судом установлено, что в сентябре 2016 года обвиняемый из корыстных побуждений организовал изготовление от имени коммерческой фирмы платёжных поручений на оплату услуг по поставке профильной металлической трубы. При этом начальник достоверно знал, что договор на поставку продукции вообще заключаться не будет, вырученные деньги он забрал себе», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Обманным путём чиновник заработал более полумиллиона рублей. Суд приговорил его к одному году и семи месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также в течение двух лет ему запретили занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.