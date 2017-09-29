В Кузбассе экс-начальника департамента транспорта и связи будут судить за мошенничество

В Кузбассе в суд направили уголовное дело в отношении бывшего начальника регионального департамента транспорта и связи. Напомним, его обвиняют в мошенничестве.

«По версии следствия, 36-летний чиновник с сентября по ноябрь 2016 года обманным путём похитил денежные средства, принадлежащие пассажирским автотранспортным предприятиям области на общую сумму 581 тыс. рублей», – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По просьбе обвиняемого его знакомый изготовил от имени коммерческой организации фиктивные договоры и счета на оплату поставки металлических труб для автотранспортных предприятий. Фактически никакая продукция не поставлялась, и изначально это не планировалось.

По указанию чиновника его подчиненные направили в автотранспортные предприятия документы на оплату труб. Последние перечислили деньги на счёт организации, руководитель которой, в итоге, передал их бывшему начальнику департамента.

Обвиняемому грозит наказание до 6 лет лишения свободы. Как пояснил Сибдепо осведомлённый источник, речь идёт о Петре Шикалеве.